Manavgat'ta 4 farklı inşaattan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişiden 2'si yakalanırken, ele geçirilen malzemeler jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 10 gün içerisinde Hatipler Mahallesinde 3, Side Mahallesinde 1 olmak üzere 4 ayrı inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheliden 2'sini yakaladı.

Hatipler Mahallesinde 19 Mart günü A. E. isimli şahsın inşaat halindeki binasından 20 metrelik klima borusu ve 24 metre kablo çalınması, 24 Mart tarihinde A. S. isimli şahsa ait inşaattan 1 adet dalgıç pompa ve 5 metre klima borusu çalınması, 29 Mart tarihinde Ö. K. K. isimli şahsın inşaat halindeki evinden bakır malzemeler çalınması olaylarının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelilerinin H. D., B.G. ve U.A. İsimli şahıslar olduklarının tespit edildi. H.D. ve B.G. isimli şahıslar jandarmanın operasyonu ile yakalanırken U. A. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

"Side'deki hırsızlık olayının şüphelileri de aynı kişiler"

Öte yandan, Side Mahallesinde H.G. isimli şahsa ait inşaattan hırsızlık olayının şüphelilerinin de Hatiplerdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan H.D. ve B.G. isimli şahıslar oldukları belirlendi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 6 adet suç kaydı bulunan H.D.ve 3 adet suç kaydı bulunan B.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, H.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.