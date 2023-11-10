Haberler ›› 3. Sayfa ›› Manavgat'ta inşaat boyacısı evinde ölü bulundu

Manavgat'ta inşaat boyacısı evinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki inşaat boyacısı, dayısı tarafından evde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Ferhat Yengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.