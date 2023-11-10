Manavgat'ta inşaat boyacısı evinde ölü bulundu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki inşaat boyacısı, dayısı tarafından evde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Ferhat Yengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İnşaat boyacısı evinde ölü bulundu
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 katlı evin zemin katında bir arkadaşıyla birlikte yaşayan 40 yaşındaki inşaat boyacısı evde ölü bulundu.
İnşaat boyacısının cansız bedeni, telefonlara cevap vermeyince evin kapısını kırarak içeri giren dayısı tarafından bulunduğu bildirildi.
Olay, Şelale Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine adrese giden 112 sağlık ekibi, zemin kattaki evinde 40 yaşındaki Ferhat Yengin'i hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edilirken, uzun yıllardır Manavgat'ta yaşadığı ve inşaatlarda boyacılık yaparak geçimini sağladığı belirtilen Ferhat Yengin'in yakınları ve beraber çalıştığı arkadaşları gözyaşı döktü.
Telefonlarına cevap alamayan dayısının evin kapı camını kırarak içeri girmesi sonucunda cansız bedeni bulunan Ferhat Yengin'in cenazesi, Olay Yeri inceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.