Manavgat'ta İki Otomobilin Çarpışması: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi 3020 ve 3004 sokakların kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah B.'nin kullandığı 07 CAR 245 plakalı otomobil ile Erdem E.'nin kullandığı 07 ERG 85 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Erdem E.'nin kullandığı araç yol kenarında bulunan kargılık alana uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 07 ERG 85 plakalı aracın sürücüsü Erdem E. ve araçta yolcu olarak bulunan Cemal G. G. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA