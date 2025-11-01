Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4082 sokaktan gelip 4081 sokak istikametine gitmekte olan Ferhat Y.'nin kullandığı 32 AFE 930 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesinde seyir halindeki Haydar T.'nin kullandığı 07 AHA 453 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 07 AHA 453 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem T. yaralanırken, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA