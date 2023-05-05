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Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücülerinden birisi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücülerinden birisi yaralandı.

Kaza; Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'u' dönüşü yapan Gökhan Seyfi'nin kullandığı 07 LKF 04 plakalı otomobil ile Ahmet Katlan'ın kullandığı 07 AYV 396 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücülerinden Gökhan Seyfi yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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