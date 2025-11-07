Haberler

Manavgat'ta İki Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, aynı cadde üzerinde meydana gelen iki motosiklet kazasında iki sürücü yaralandı. İlk kaza sırasında motosiklet, hafif ticari araca çarparken, ikinci kazada motosiklet minibüse yandan çarptı. Her iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı cadde üzerinde biri hafif ticari araca, diğeri minibüse çarpan iki motosiklet sürücüsü 5 dakika arayla yaralandı.

Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde yapay şelale istikametine seyir halindeki Yasin S.'nin kullandığı 07 CBK 538 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran Hüriyet K.'nin kullandığı 07 AKV 338 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosiklet sürücüsünün kafası aracın arka camına çarparak camın kırılmasına neden oldu. Kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü Yasin S, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Bu kazadan yaklaşık 5 dakika sonra aynı cadde üzerinde karşı şeritte bir başka motosiklet kazası daha yaşandı. Yapay Şelale istikametinden gelip Hastane alt kavşak yönüne ilerleyen Serkan K. idaresindeki 01 APA 110 plakalı motosiklet, 7002 Sokak istikametine dönmekte olan Emrah K. yönetimindeki 06 CKK 412 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan K. de olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
