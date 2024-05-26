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Manavgat'ta iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, aynı istikamette seyreden iki araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta aynı istikamette seyreden iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki S. G'nin kullandığı 04 AC 610 plakalı otomobil, Kızılot Mahallesi'nde aynı istikamette seyir halindeki M. H. T.'nin kullandığı 07 DM 439 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücülerinden S.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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