Manavgat'ta iki araba kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Manavgat'ta iki araba kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manavgat'ta iki araba kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Gebece Mahallesi istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan İsmet Savaş'ın kullandığı 07 JY 348 plakalı araç ile Manavgat istikametinden Gebece Mahallesi istikametine gitmekte olan Orhan Coduroğlu'nun kullandığı 61 K 3232 plakalı araç, Hocalı Mahallesi Kavaklısu mevkiinde çarpıştı. Kazada yaralanan İsmet Savaş 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat, Antalya, Tragger, Savaş, 3. Sayfa, Haberler

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