Manavgat'ta hortum üç mahalleyi harabeye çevirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen hortum cami minaresini yıktı, ağaçları kökünden söktü, ev ve seraları kullanılamaz hale getirdi. Bir kişinin yaralandığı afet üç mahallede büyük paniğe neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Manavgat ilçesinde denizde oluşan hortumun karaya ilerlemesiyle başladı. Hortum Denizyaka, İlarma ve Büklüce mahallelerinde kısa sürede etkisini artırarak büyük hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Cami minaresi yıkıldı, ağaçlar kökünden söküldü

Denizyaka Mahallesi'nde hortumun etkisiyle cami minaresi yıkılarak avludaki abdesthanenin üzerine devrildi. Abdesthane kullanılamaz hale gelirken, avludaki çam ağaçlarından biri kökünden sökülüp devrildi. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu. Büklüce Mahallesi hortumdan en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. Besicilik yapan Ali Çam, prefabrik evinin tamamen yıkılması sonucu yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çam, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahallede ayrıca 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Seralar yerle bir oldu, ürünler büyük zarar gördü oldu

Büklüce Mahallesi'ndeki seraların büyük bölümü hortum nedeniyle yıkıldı. Şiddetli rüzgar sebzeleri yerle bir ederken, üreticiler büyük mağduriyet yaşadı. Seralarda bulunan ürünlerin neredeyse tamamı zarar gördü. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin hasar tespit çalışması başlattığı bildirildi. Vatandaşlar yaşanan büyük hasarın ardından önlem çağrısında bulundu.

"Elektrik gitti, yarım saat sonra her yer felç oldu"

Olay anını anlatan Fahrettin Akkurt, "Gece kahvehanedeydik. Elektrik gitti. 30 dakika sonra her taraf felç oldu. Evlerin çatıları uçtu. Binlerce dönüm arazide seralar zarar gördü" dedi.

"Hortum serayı ortadan vurmuş, tüm muzlar devrilmiş"

Muz serası sahibi Kadir Boyacı, "Hortum, seramıza ortadan vurmuş. Muzları devirmiş, hepsini yatırmış. Ankara'daydım, haberi alınca geldim. Allah'tan can kaybı yok. En büyük sevincimiz bu" şeklinde konuştu.

"Prefabrik ev paramparça oldu, komşumuz yaralı halde yerdeydi"

Hasan Şahin, "Gece saat 01.30 gibi fırtına oldu. Mahallenin sesini duydum. Geceleri besicilere bakan bir abimiz vardı. Onun kaldığı prefabrik ev hortumdan dolayı zarar gördü. Mahalle halkıyla geldiğimizde yerde yatıyordu. Nefes almakta zorluk yaşıyordu. 2 adet hayvan telef olmuştu. Sonra yaralı abimiz ambulansla hastaneye götürüldü. Evin hali ortada, parçaları 1 kilometre uzaklığa kadar gitmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Gece uğultu oldu, camlar kırıldı, seralar mahvoldu"

Ayşe Günal, "Gece bir uğultu oldu. Camlar kırıldı. Seralar zarar gördü. Millet ayağa kalktı. Zarar çok büyük. Sadece benim değil komşularımız da zarar gördü. Komşunun konteyneri vardı, içindeyken kafa gözü yarılmış. Hastaneye götürdüler. Benim ahırda koyunlarım kaldı. Seralarımız çok kötü oldu" diye konuştu.

"Ablam 'köy bitti' dedi, her şey yerle bir olmuş"

Olaydan sonra bölgeye gelen Sema Gök, "Ablam söyledi, bana da 'köy bitti, her şey yerle bir' dedi. Minareler uçmuş. Çiftçi çocuğuyum, çok üzgünüm" dedi. - ANTALYA