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Manavgat'ta Hırsızlık Şüphelisi Nefes Kesen Operasyonla Yakalandı

Manavgat'ta Hırsızlık Şüphelisi Nefes Kesen Operasyonla Yakalandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir jandarma ekibi, hırsızlık olayının faili olan şüpheliyi çatıda bir saatten fazla süren operasyonla yakaladı. Şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen ve devriye görevindeki jandarma ekibini görünce kaçmaya başlayan şüpheli, nefesleri kesen operasyonla yakalandı. 4 katlı binanın çatısına çıkan şüpheliyi yakalayabilmek için jandarmalar çatıya çıkarken, şüpheli 1 saati geçen aramanın ardından binanın 4. katının balkonunda saklanırken yakalandı. Binadan jandarma ekipleri tarafından başı öne eğilerek çıkarılırken 'Bırakın, ben kafamı eğecek hiçbir şey yapmadım' diyen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukladı.

Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin deposundan olta ve kamp malzemelerinin çalınmasının ardından, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Side Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda, iş yerinin yakınlarında bulunan güvenlik kameralarının izlenmesinin ardından, olayın faillerinin Ü.K., O.B. ve D.A. olduğu belirlendi.

Nefesleri kesen kovalamaca

Dün akşam Side Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, cadde üzerinde hırsızlık olayının şüphelilerinden Ü.K.'yi görünce şüpheli kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine takılan ekipler, Cennetler mevkisinde 4 katlı bir binanın çatısına çıktığını görünce arkasından çatıya çıktı. Çatıda ve bina genelinde yapılan aramalardan sonuç alınamazken, ekiplerin ayrılmaya hazırlandığı sırada 4. katın balkonunda bir hareket fark edilmesi üzerine ekipler daireye girerek şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Ekiplerin binadan çıkarırken başını eğmeye çalıştığı şüpheli, "Bırakın, ben kafamı eğecek hiçbir şey yapmadım" diye konuştu.

Şüpheli Ü.K., Side Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Mahkeme, ekipler tarafından başka bir adreste yakalanan O.B.'yi adli kontrolle serbest bırakırken D.A. isimli kadın şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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