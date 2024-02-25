Manavgat'ta helikopter ve drone destekli şok uygulama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde helikopter ve drone destekli gerçekleştirilen şok uygulamada 253 sürücüye idari para cezası uygulandı, 25 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konuldu.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 11 ekip ve 30 şahin timi ile Manavgat'ta oluşturulan 13 noktada eş zamanlı olarak helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, kask ve alkol denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin 161 araç ve motosiklet denetlendi, 253 sürücüye idari para cezası uygulandı, 25 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konuldu. - ANTALYA