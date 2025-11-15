Manavgat'ta Hafif Ticari Araç Palmiye Ağacına Çarptı, Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari bir aracın palmiye ağacına çarpması sonucu sürücü Halim Karabacak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza, Sorgun Bulvarı istikametinden Acısu Caddesi yönüne seyir eden Halim Karabacak'ın kullandığı 07 ACB 606 plakalı Volkswagen marka hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki palmiye ağacına çarpmasıyla meydana geldi.
Çarpmanın etkisiyle büyük çapta hasar gören araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Halim Karabacak, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA