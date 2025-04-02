Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt

Hisarcıklıoğlu "Boykot yanlıştır" dedi, Özel'in tepkisi çok sert oldu
Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır

Bakan Yerlikaya'yı küplere bindiren çağrı: Bu büyük bir sabotajdır
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek

Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Dehşete düşüren kaza! 4 yaşındaki çocuk camdan fırladı

4 yaşındaki çocuk camdan fırladı! O anlar anbean kamerada

Manavgat'ta Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Manavgat'ta Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç refüjü aşarak karşı yöne geçti. Kazada bir yolcu yaralandı.

Manavgat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüjü aşarak karşı yöne geçti. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya'dan Antalya istikametine seyir halindeki Talip K.'nin kullandığı 46 ADZ 776 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bordür taşlarına çarparak karşı şeride geçti. Kaza sırasında karşı şeritten gelen araç olmaması başka bir kaza yaşanmasının önüne geçerken, araçta yolcu olarak bulunan Birgül C. yaralandı. Araç sürücüsü Talip K. sağlık ekipleri gelene kadar yaralı genç kadını bir an olsun yalnız bırakmadı. Yaralı, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.