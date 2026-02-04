Manavgat'ta kamyonet ile çarpışan aracın sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya yönünde Hatipler Yenimahalle kavşağından tali yola dönen M.Y.'nin kullandığı 07 CGL 114 plakalı hafif ticari araç, H.K.'nın kullandığı 07 BGV 43 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA