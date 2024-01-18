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Manavgat'ta Hafif Ticari Araç Ata Çarptı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın, aniden önüne fırlayan başıboş atla çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın, aniden önüne fırlayan başıboş atla çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Aracının önüne aniden 2 tane at çıktığını belirten Zeki Kurşun, atlardan birnin aracın ön kısmı ve camına çarptıktan sonra ormanlık alana doğru hızla uzaklaştığını söyledi.

Kaza, Titreyengöl mevkiinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeki Kurşun'un kullandığı 42 BEY 15 plakalı hafif ticari araç, aniden yola fırlayan bir ata çarptı. Atın hafif ticari aracın motor kısmına ve ön camına çarparak büyük çapta hasar verdiği kazayı araç sürücüsü ve yanındaki eşi burunları bile kanamadan atlatırken araca çarpan başıboş at ormanlık alanda gözden kayboldu.

Zeki Kurşun, eşiyle birlikte biraz gezdikten sonra evlerine dönmekte olduklarını belirterek, "Buraya geldiğimizde yola aniden 2 tane başıboş at fırladı. Atlardan bir tanesi gelip aracımıza çarptı ve hızla uzaklaştı. Allahtan kendimize bir şey olmadı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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