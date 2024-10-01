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Manavgat'ta Fırtına Pazarcı Tezgahlarını Yerle Bir Etti

Manavgat'ta Fırtına Pazarcı Tezgahlarını Yerle Bir Etti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli fırtına, yağmur ve dolu nedeniyle yol kenarındaki pazarcı tezgahları zarar gördü. Tezgahların çatıları uçarken, devrilen tezgahlar etrafa saçıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçe sinde yol kenarında bulunan pazarcı tezgahları, şiddetli fırtına, dolu ve yağmur nedeniyle yerle bir oldu. Tezgahlardan bazılarının çatıları sökülürken, devrilen bazı tezgahlarda bulunan ürünler etrafa saçıldı.

Antalya-Konya D-687 Karayolu üzerinde dün Çardak Mahallesinde yol kenarında bulunan pazarcı tezgahları, bölgede etkili olan şiddetli fırtına, sağanak yağış ve dolu yağışından nasibini aldı. Bir çok tezgahın çatısı uçarken, devrilen tezgahlarda bulunan ürünler etrafa saçıldı. Tezgah sahipleri bir taraftan etrafa saçılan tezgahlarını ve ürünlerini toparlamaya çalışırken yağmur altında ıslanmaktan kurtulamadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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