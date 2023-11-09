Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, bir depoda yakalanarak gözaltına alındı.

Manavgat'ta firari bir kişi depoda yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir depoda yakalanıp gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. bölgede bulunan bir depoda yakalanıp gözaltına alındı. - ANTALYA