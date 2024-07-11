Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet ve Otomobil Kaza Yaptı

Manavgat'ta kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı. Bisiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla yaralı olarak atlattı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Şadiye K.'nın kullandığı elektrikli bisiklet kavşak sisteminde Mustafa Yiğit. K.'nın idaresinde ki 07 LEE 61 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Şadiye K. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar elektrikli bisikletin kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiğini belirtti. - ANTALYA