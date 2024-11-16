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Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 40 metre sürüklenen bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaklaşık 40 metre sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bahtiyar Özer'in kullandığı 07 BKB 812 plakalı otomobil ile Seher Korkmaz'ın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından yaklaşık 40 metre sürüklenen ve yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Seher Korkmaz 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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