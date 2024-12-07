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Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde geri geri çıkmaya çalışan 3 tekerli elektrikli bisikletin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu sürücü Gülten C. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geri geri çıkmaya çalışan 3 tekerli elektrikli bisikletin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi 8516 sokak üzerinde geri geri çıkmaya çalışan Gülten C'nin kullandığı 07 BTV 302 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, kaldırıma çarparak devrilmesi devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Gülten C., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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