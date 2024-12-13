Üye Girişi
Haberler
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

 Ankara'daki zirve sonrası Fidan ve Blinken'dan art arda açıklamalar

Ankara'daki zirve sonrası Fidan ve Blinken'dan art arda açıklamalar

 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı
Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı

Suriye'den sonra işgal etmeyi planladığı ülkeyi açık açık söyledi

Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5039 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu istikametine gitmekte olan Serkan M.'nin kullandığı 07 LRE 72 plakalı otomobil Cumartesi Pazarı önüne geldiğinde halindeki Hatice Ö.'nün kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı
img

Suriye'den sonra işgal etmeyi planladığı ülkeyi açık açık söyledi
img

Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte başına geçeceği takım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı? Bursa Adliyesi'nde ne oldu? Silah saldırısı neden oldu? Serdar Ortaç ölmek istiyorum dedi! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nedir? Hakan Fidan ve Blinken neden görüştü? Orman, mesire alanlarının giriş ücretlerine zam geldi mi? İstanbul mesire alanları giriş ücreti ne kadar? Kasımpaşa - Eyüpspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL? 14 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları! 13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.