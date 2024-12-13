Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5039 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu istikametine gitmekte olan Serkan M.'nin kullandığı 07 LRE 72 plakalı otomobil Cumartesi Pazarı önüne geldiğinde halindeki Hatice Ö.'nün kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA