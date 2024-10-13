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Manavgat'ta Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Manavgat'ta Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Ceza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde viraja hızlı giren ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Sürücüye ve motosiklet sahibine toplamda 12 bin 977'şer TL ceza uygulandı.

Manavgat'ta viraja hızlı giren motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye ceza uygulanırken, sürücü motosiklet sahibine ceza yazılmaması ve motosikletin bağlanmaması için uzun süre dil döksede, çabaları sonucu değiştirmedi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden Titreyengöl istikametine seyir halindeki Yunus Emre A.'nın kullandığı 07 BDT 099 plakalı motosiklet, Sorgun Mezarlığı önünde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayarak devrildi.

Sürücü ehliyetsiz çıktı

Yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmeyerek hastaneye gitmedi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Çabaları sonucu değiştirmedi

Kendisine ve motosiklet sahibine ayrı ayrı ceza yazılacağını, motosikletin bağlanarak yediemin otoparkına çekileceğini öğrenen motosiklet sürücüsünün trafik polislerine motosiklet sahibine ceza yazılmaması ve motosikletin bağlanmaması için dil dökmesi sonucu değiştirmedi. Motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygulanırken motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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