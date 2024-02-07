Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, 8 olayda 8 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, 8 olayda 8 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "tefecilik" yaptığı tespit edilen şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, suça konu 5 adet tapu senedi, 2 adet banka çeki ve 1 adet senet ele geçirildi. Şüphelilerin toplam 8 olayda 8 milyon 90 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 4 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Tutuklama Antalya Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title