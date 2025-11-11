Haberler

Manavgat'ta Drift Yapan Araçlara Ceza

Manavgat'ta Drift Yapan Araçlara Ceza
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde dirift yapan iki otomobilden birine 46 bin 390 TL ceza kesildi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sanayi Sitesi'nde gece saatlerinde dirift yaparak çevreyi rahatsız eden 2 otomobilden birine, plakası üzerinden 46 bin 390 TL para cezası uygulandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde gerçekleşiyor. Sanayi Camii karşısında 2002 ve 2007 sokakların kesiştiği noktada dirift atıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde iki otomobilin asfalt üzerinde daireler çizerek dirift yaptığı tespit edildi.

Ekipler, dirift yapan araçlardan birine plakası üzerinden cezai işlem uygularken, diğer otomobilin plakasının tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan, otomobillerin lastiklerini yakarak oluşturdukları dumanlı daireler, iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı. - ANTALYA

