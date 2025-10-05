Haberler

Manavgat'ta Dönüş Yasağını İhlal Eden Araç Kaza Yaptı


Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dönüş yasağını ihlal eden bir otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki 2 otomobilden biri dönüş yasağını ihlal edince araçlar çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 kara yolu Sorgun Otogar Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Antalya istikametine yolun sağ şeridinde seyir halindeki Ümit O.'nun kullandığı 33 PB 313 plakalı otomobil, yolun sol şeridinde aynı istikamete seyir halindeyken sokağa dönüş yasağına rağmen ani bir kararla 9543 sokağa dönmeye çalışan Sedat A.'nın kullandığı 07 ZZ 021 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan otomobil sürücüsü Sedat A. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde sol şeritte seyir halindeki 07 ZZ 021 plakalı otomobilin ani bir kararla dönüş yasağı olan yola dönmek istediği, ardından sağ şeritten ilerleyen 33 PB 313 plakalı otomobille çarpıştığı görüldü. - ANTALYA

