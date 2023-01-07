Manavgat'ta depo yangını korku dolu anlar yaşattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın depo kısmında başlayan yangın, bina ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın depo kısmında başlayan yangın, bina ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan panik ve yardım çığlıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Sarılar Mahallesi 3059 Sokak'taki bir apartmanın deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Binanın arka bahçesinde depoda çıkan yangında, odunların ve diğer malzemelerin tutuşmasıyla birlikte alevler ortalığı aydınlattı. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yakındaki evlere sıçramasını önledi. Tüpler ve diğer malzemeler güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

Sarılar Jandarma Karakolu Motosiklet Timi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. Çevredeki vatandaşlar yangının söndürülmesiyle birlikte rahat bir nefes aldı. Vatandaşlar tarafından yangın sırasında çekilen görüntülerde, çevredekilerin feryadı, yan binanın balkonunda telefonla yardım isteyen bir kadın kameralara yansıdı. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA