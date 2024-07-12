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Manavgat'ta Cipin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Ölümden Döndü

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Manavgat'ta bir cip, ara sokaktan çıkan motosiklete çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat'ta ara sokaktan caddeye çıkan cip, motosiklete çarptı. Cipin altında kalan motosikletin ve başını asfalta çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Sorgun Bulvarı üzerinde seyir halindeki Serkan U.'nun kullandığı 07 ARM 330 plakalı motosiklete, Baran N.'nin kullandığı 07 JM 121 plakalı Chery marka lüks cip çarptı. Motosikletin lüks aracın ön tamponunun altında kaldığı kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Serkan U. yaralandı.

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı değişik açılardan 3 ayrı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde cipin ara sokaktan dikkatsiz bir şekilde caddeye çıktığı, çarptığı motosikleti yolun karşı şeridine sürüklerken, motosiklet sürücüsünün başını asfalta çarptığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Manavgat 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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