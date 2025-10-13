Haberler

Manavgat'ta Çimento Yüklü Tır Devrildi

Manavgat'ta Çimento Yüklü Tır Devrildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu dorsedeki çimentolar yola saçıldı. Kazada yaralanan olmadı ve inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada dorsedeki çimentolar yola saçıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat-Antalya D400 kara yolu Çolaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Uzun süre bariyerlere sürtünerek ilerleyen tır, yolun sağ tarafına devrildi. Tırın dorsesinde bulunan çimentolar yola saçılırken kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
