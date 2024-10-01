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Manavgat'ta Çiftin Ölümleri: Tartışma Kanlı Bitti

Manavgat'ta Çiftin Ölümleri: Tartışma Kanlı Bitti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Süleyman Öter eşi Gülfer Öter'i öldürdükten sonra intihar etti. Olay, evlerinde gerçekleşti ve her iki kişi de hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Süleyman Öter (55) tartıştığı eşi Gülfer Öter'i (50) av tüfeğiyle öldürüp, yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Manavgat'ın Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkiinde meydana geldi. Süleyman Öter ve eşi Gülfer Öter arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında av tüfeğini alan Süleyman Öter, evin bahçesinde Gülfer Öter'e 2 el ateş etti. Süleyman Öter daha sonra namluyu kendine doğrultup tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman Öter ve Gülfer Öter'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Öter çiftinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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