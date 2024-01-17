Manavgat'ta çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan ve korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Apartmanın çatısının yanmasına neden olan yangının, sobadan sönmeden boşaltılan külün balkondaki odunları tutuşturması sonucunda çıktığı bildirildi.

Yangın, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1089 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Çatıdan yükselen alev ve dumanlar nedeniyle korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının başlamasıyla birlikte evde bulunanların evi terk ettiği, yangının sobadaki külün tamamen sönmeden balkona dökülmesi, balkondaki odunların tutuşması nedeniyle çıktığı bildirildi. - ANTALYA