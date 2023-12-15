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Manavgat'ta çalınan motosiklet başka bir renge boyanmış olarak bulundu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikametin önünden çalınan motosiklet, Jandarma ve JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda başka bir renge boyanmış olarak bulundu. Motosiklet daha önce de çalınmış ve sahibine teslim edilmişti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikametin önünden çalınan motosiklet, Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda başka bir renge boyanmış olarak bulundu. Jandarma ekipleri tarafından çalınmasından 2 gün sonra bulunarak sahibine teslim edilen motosikletin, daha önce de çalındığı ve Alanya'da bulunarak sahibine teslim edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salkımevler Mahallesi'nde ikamet eden Remzi Balık isimli vatandaş, 2 gün önce Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna 07 MEB 75 plakalı 2004 model kırmızı renk motosikletinin çalındığı başvurusunda bulundu. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir motosiklet tamirhanesine tamir için mavi renkli bir motosiklet getirildiğini belirledi. Tamirhaneye giden ekipler, mavi renkli motosikleti şase numarasından kontrol ettiğinde Salkımevler Mahallesi'nden çalınan motosiklet olduğunu, boyanmak suretiyle kırmızı olan renginin maviye dönüştüğünü belirledi.

Motosikleti tamirhaneye getiren 16 yaşındaki S.K., motosikleti çaldığını ve boyadığını itiraf ederken, motosiklet jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Motosikleti çalan S.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Manavgat Antalya JASAT Motosiklet Güvenlik Hırsızlık 3. Sayfa Güncel Haberler

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