Manavgat'ta Bisikletli Çocuğa Son Anda Durdu

Manavgat'ta Bisikletli Çocuğa Son Anda Durdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta bisikletli bir çocuğun aniden yola fırlaması sonucu otomobil sürücüsü son anda durarak olası bir kazayı önledi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ta bisikletli bir çocuk, aniden yola fırlayınca otomobil sürücüsü son anda durarak muhtemel bir kazayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İHA Muhabiri Arif Kaplan, otomobiliyle Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken, kavşağa geldiği sırada bisikletli bir çocuk karşı yönden gelerek kısa süreli duraksamanın ardından, dengesini kaybedip aniden yola fırladı. Sürücü Arif Kaplan, çocuğa çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen aracın çarpma riskine rağmen yavaşlayan sürücü, çocuğun zarar görmesini engelledi. Bisikletli çocuk, arkasına bile bakmadan yoluna devam ederken yaşananlar cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti

Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin gururu olan dev hastane konkordato ilan etti
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar

Manzarayı izlemek için metruk villaya giren 3 arkadaş kabusu yaşadı
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı

Kamerayı kapattığını sanan ünlü isim hüngür hüngür ağladı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.