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Manavgat'ta bir otel çalışanı evinde ölü bulundu

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde teknik servis elemanı olarak çalışan 61 yaşındaki adam yaşadığı evde ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde teknik servis elemanı olarak çalışan 61 yaşındaki adam yaşadığı evde ölü bulundu.

Aşağı Hisar Mahallesi 4589 sokaktaki bir evde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Ayhan Kaya yatağında ölü vaziyette bulundu. Rus uyruklu eşinin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri Manavgat'taki bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı bildirilen Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kaya'nın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi, adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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