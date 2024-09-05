Manavgat'ta bin 70 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda bin 70 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir depoda arama gerçekleştirdi.

Ekipler depoda bin 70 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirirken, olayla ilgili adli ve idari işlemlere başlanıldı. - ANTALYA