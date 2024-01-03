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Manavgat'ta bin 293 aranan şahıs yakalandı, 586 tutuklama

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan 1 yıllık çalışmalarda bin 293 kişi yakalandı, 586 şahıs tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda aranan şahısların yakalanması hedeflendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aranan şahıslara yönelik 1 yıllık çalışmalarda bin 293 kişi yakalandı, 586 şahıs tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan 1 yıllık çalışmalar açıklandı. Çalışmalarda 50 yıl üzeri 1, 20 yıl ile 30 yıl arası 9, 10 yıl ile 20 yıl arası 30, 5 ile 10 yıl arası 45, 0 ile 5 yıl arası 501 ifade ve adli para cezası ile 707 aranan şahıs olmak üzere toplam bin 293 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 586 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Manavgat Antalya Güvenlik Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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