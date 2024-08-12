Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta Banka İskelesi Çöktü, Facia Önlenildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilattaki bankanın iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Çöken iskele yolcu indirmekte olan bir minibüse zarar verirken olay anında kaldırım ve yolun boş olması faciayı önledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilattaki bankanın iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Çöken iskele yolcu indirmekte olan bir minibüse zarar verirken olay anında kaldırım ve yolun boş olması faciayı önledi.

Antalya Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süredir tadilat nedeniyle kapalı olan Ziraat Bankası'nın önünde bulunan iskele sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile devrildi. İskele demirleri kaldırım ve yolun bir bölümüne yıkılırken, demirlerden bazıları durakta yolcu indiren Salih Emek'in kullandığı 07 J 2246 plakalı minibüsünün üzerine düşerek zarar verdi. Minibüste bulunan yolcular olayda zarar görmezken, yoldan geçmekte olan bir genç kızında demirlerin minibüsün üzerine düşmesi sayesinde ölümden döndüğü belirtildi.

Kaldırım ve yolun tek şeridi işçilerin devrilen iskeleyi söküp kaldırmalarının ardından araç ve yaya trafiğine açılırken, bankadaki tadilatın tamamlanması nedeniyle iskelenin sökülmeye başladığı, bir bölümü sökülen iskelenin kalan bölümünün sabah saatlerindeki rüzgarla birlikte devrildiği bildirildi.

"Neye uğradığımızı şaşırdık"

İskele demirleri kullandığı aracın üzerine devrilen Salih Emek, Çolaklı'dan aldığı yolcuları Manavgat şehir merkezine getirdiğini belirterek, "Yolculardan 3 tanesi Antalya Caddesinde indiği sırada bir anda büyük bir gürültü oldu ve iskele demirleri devrildi. Demirlerden bazıları minibüsün üzerine düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen genç kız demirlerin minibüsün üzerinde kalması sayesinde ölümden döndü. Allahtan yolculara da bir zarar gelmedi. Sadece araçta zarar var" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat antalya Banka 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ne yapmalı? Bağışıklık sistemi zayıflığı nasıl anlaşılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi, kaç TL? 2024 Okul servis ücretleri ne kadar? Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizim Aile filmi gerçek mi? 13 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları... Yalan canlı izle! 12 Ağustos Kanal D Yalan 10. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Derin Sular filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Derin Sular filmi ne zaman, nerede çekildi? Derin Sular filmi gerçek mi? King Kong filmi konusu nedir? King Kong oyuncuları kim? Jack Reacher filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jack Reacher filmi ne zaman, nerede çekildi? Jack Reacher filmi gerçek mi? Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman 2024? Altın Koza Film Festivali jüri üyeleri kim oldu? King Kong filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? King Kong filmi ne zaman, nerede çekildi? King Kong filmi gerçek mi? 12 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Rekolte ne demek, ne anlama geliyor? Rekolte kelimesi nerelerde kullanılır? Rekolte TDK anlamı nedir? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 12 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? Şakayık çiçeği anlamı nedir, neyi temsil eder? Şakayık çiçeği mevsimi ne zaman?
title