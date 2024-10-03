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Manavgat'ta Bandrolsüz Sigara ve Tütün Mamulleri Ele Geçirildi

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir markette yapılan aramada çok sayıda bandrolsüz sigara, tütün mamulleri ve gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir markette yapılan aramada çok sayıda bandrolsüz sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekiplerince S.Ç. ve M.A. isimli şüphelilerin birlikte işletmiş oldukları markette Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama gerçekleştirildi.

Ekipler, markette yaptıkları aramada 407 paket bandrolsüz sigara, 311 elektronik sigara, 406 adet ısıtılmış tütün mamulü, 221 paket 50 gram bandrolsüz kıyılmış tütün ve 503 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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