Manavgat'ta Balkonuna Mermi Isabet Eden Çiftin İhbarıyla Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin balkonuna isabet eden 2 mermi çekirdeğiyle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 30 farklı güvenlik kamerasından 24 saatlik görüntüleri izleyerek olayı aydınlattı. JASAT ekipleri, otomobilden ateş ettiği tespit edilen şüpheliyi suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hüseyin-Yasemin U. çiftinin evinin balkon kısmına gece saatlerinde 2 mermi çekirdeği isabet etti. Durumu fark eden çift, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakoluna giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, mermilerin yönünü ve izlerini belirleyerek detaylı inceleme başlattı. Kumköy Karakolu ekipleri ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT, 30'a yakın ev ve iş yerinin güvenlik kamerasından yaklaşık 24 saatlik görüntüyü tek tek inceleyerek olayın izini sürdü.

Plaka karanlıkta görünmedi

Bazı kameralar görüntü verirken bazılarında yalnızca silah sesini eşleştiren ekipler, saldırının gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilden tabanca ile ateş edilerek gerçekleştirildiğini belirledi. Karanlık nedeniyle plakası ilk etapta tespit edilemeyen aracın, yapılan detaylı analiz sonucu 07 LLS 63 plakalı otomobil olduğu ortaya çıkarıldı.

Alkol alarak ateş etti, tutuklandı

Yapılan çalışmada otomobilden ateş eden kişinin Aydın A. olduğu belirlendi. Şahsın, olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında aracını kullanırken alkol aldığı da tespit edilen şüpheli, Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın A., çıkarıldığı mahkemece "Genel güvenliği tehlikeye sokma", "Mala zarar verme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanarak Ilıca Mahallesi'ndeki Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA