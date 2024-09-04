Manavgat'ta ATV ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada ATV ile otomobil çarpıştı ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Manavgat ilçesinde ATV ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde meydana gelen kazada 1077 Sokak üzerinde seyir halindeki Aygül Y.'in kullandığı 07 AKD 95 plakalı otomobil, 16 yaşındaki İngiliz vatandaşı Rhys K.M.'nin kullandığı 07 AUP 412 plakalı ATV ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Aygül Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA