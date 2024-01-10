Manavgat'ta aranan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Manavgat ilçesinde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan ve 16 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA