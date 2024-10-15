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Manavgat'ta Araçları Kundaklayan 2 Şüpheli Yakalandı

Manavgat'ta Araçları Kundaklayan 2 Şüpheli Yakalandı
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Manavgat'ta bir galerinin önünde bulunan 2 aracın kundaklanması olayıyla ilgili 2 şüpheli, emniyet güçleri tarafından Antalya'da yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Manavgat ilçesinde bir galerinin önündeki 2 aracın kundaklanması olayının şüphelileri Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarından belirlenerek Antalya'da yakalanan 2 şüpheli, Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay Cumartesi gecesi Bahçelievler Mahallesi 5066 Sokakta yaşandı. Galerinin önündeki 2 aracın kundaklanması olayının şüphelileri Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Galeri önünde bulunan 2 araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerinin yakınında ikamet eden vatandaşların, 2 kişinin gelerek benzin dökmek suretiyle araçları yaktığını söylemesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve Antalya'ya kaçtıklarını belirledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucunda İbrahim Can Kamber ve Sefa Yiğit Arslan isimli 2 şüpheli Antalya'da yakalanarak Manavgat'a getirildi.

Manavgat Emniyetindeki işlemlerinin ardından suçlarını itiraf eden İbrahim Can Kamber ve Sefa Yiğit Arslan, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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