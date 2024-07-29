Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta anızlık alanda çıkan yangın vatandaşların yardımıyla söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi Guzbeleni mevkiinde anızdan başlayarak makilik alana sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Mahalle sakinleriyle birlikte yangın ekiplerinin yardımına koşan Karacalar Mahalle Muhtarı Şevket Kaplan, aynı noktada geçen yıl ve bu yılın başında iki kez daha yangın çıktığını, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldüğünü dile getirdi. Kaplan, "Çıkan yangınlar itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinlerimizde destek verdi. Ben tüm ekiplere ve mahalle sakinlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan yangınlar konusunda dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat İtfaiye Antalya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte skandal! Güvenlik kamerasına yansıdı

Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte skandal! Güvenlik kamerasına yansıdı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

 Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Orman yangınında yuvaları küle döndü! Acılı aile evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Başakşehir, Kadıköy 29-30 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bayraklı, Bergama 29-30 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Karataş, Pozantı 29-30 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nurdağı, Oğuzeli 29-30 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Ilgın, Karapınar 29-30 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Muratpaşa, Finike, Kemer 29-30 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Lamine Yamal'ın sevgilisi kim, adı ne? Yamal'ın sevgilisi Alex Padilla kimdir, kaç yaşında? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer 29-30 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Balık burcu kadını ve İkizler burcu erkeği uyumlu mu? Balık burcu kadını ve ikizler burcu erkeği aşk uyumu nedir? Beşiktaş- Sakaryaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ayaş, Çankaya, Beypazarı 29-30 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kayak yaparken kaza geçiren Michael Schumacher yaşıyor mu? Michael Schumacher'ın sağlık durumu nasıl? TRT SPOR CANLI İZLE || Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak? Klasik Yay Erkek Milli Takımı saat kaçta yarışacak? Neslihan Atagül hamile mi? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bebeği mi olacak? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Temmuz günün maçları nereden izlenir?
Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak

Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title