Ambulansa yol verme kazasında ortalık savaş alanına döndü, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ambulansın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, kazaya giden ambulansa yol vermek isteyen bir otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ambulansın karıştığı ve 3'ü sağlık çalışanı 5 kişinin yaralandığı kazaya giden ambulansa ışık sisteminde yol vermek için ana yola çıkan otomobil, başka bir aracın çarpması sonucu hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı. Kazada ana yola çıkan TOFAŞ aracın direksiyonu 15 metre, ön kaputu 20 metre, aküsü ise 130 metre uzaklıkta bulunurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlk kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ersin G.'nin kullandığı 07 KDB 60 plakalı ambulans, kavşağa geldiğinde Mehmet A.Ç.'nın kullandığı 07 CDG 266 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra ambulansta bulunan Adem S. S. ve Mevlüt A. isimli sağlık çalışanlarıyla ambulansta hasta olarak sevki sağlanmakta olan Osman D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan ambulansın özel bir hastaneye ait olduğu ve Alanya'dan Antalya'ya hasta götürdüğü bildirildi.

Kazaya giden ambulansa yol verirken yeni bir kaza

Bu kazanın akabinde ise, yaralılar için kaza yerine giden ambulansa yol vermek istenilirken ikinci bir kaza yaşandı. Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndan D-400 karayoluna çıkmak için kırmızı ışıkta bekleyen Hasan D.'nin kullandığı 07 JA 232 plakalı TOFAŞ marka otomobil, ambulans kazasındaki yaralılar için olay yerine gitmekte olan ambulansa yol vermek için kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. Tam bu sırada bu araca Antalya istikametine seyir halindeki İbrahim Ö.'nün kullandığı 34 KGG 588 plakalı Audi marka lüks otomobil ile çarptı.

Kazada sürücüler Hasan D. ve İbrahim Ö. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Nafiz D. ve Hasan Ü. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

TOFAŞ'ın parçaları etrafa saçıldı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan feci kazada, hurdaya dönen TOFAŞ marka otomobilin parçaları etrafa saçıldı. Otomobilin direksiyonu otomobilin bulunduğu yerden 15 metre, ön kaputu 20, aküsü ise 130 metre uzaklıkta bulundu.

Kazanın ardından yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatılan yol, araçların kaldırılması, parçaların toplanması ve yolun kumlandıktan sonra süpürülmesinin ardından araç trafiğine açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
