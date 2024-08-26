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Manavgat'ta Alzheimer hastası kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

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Manavgat'ta 77 yaşındaki Alzheimer hastası olan Mustafa Ayna, jandarma ekipleri ve vatandaşların geniş çaplı araması sonucu ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam ailesine teslim edildi.

Manavgat'ta kaybolan 77 yaşındaki Alzheimer hastası, jandarma ekipleri ve vatandaşların geniş çaplı araması sonucu ormanlık alanda bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 'Sarılar Mahallesinden Alzheimer hastası babam kayboldu' ihbarı Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine verilen adrese giden jandarma ekipleri 77 yaşındaki Mustafa Ayna'nın Alzheimer hastası olduğunu ve hava kararmasına rağmen eve dönmediğini belirledi.

Sağlık durumu iyi

Vatandaşlarında katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatan Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerince yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde yaşlı adamı Dolbazlar Mahallesinde bulunan ormanlık alanda buldu. Jandarma tarafından ailesine teslim edilen Mustafa Ayna'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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