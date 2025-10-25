Haberler

Manavgat'ta Alkollü Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, alkollü olarak motosiklet kullanan sürücü, önündeki araca çarpmamak için ani fren yapınca devrildi ve yaralandı. Sürücüye 9 bin 268 TL para cezası kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önündeki araca çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü devrilerek yaralandı. Hastanede yapılan kontrolde sürücünün 4,25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi 5519 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Enes M. P.'nin kullandığı 07 BLR 416 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen aracın yavaşlaması üzerine çarpmamak için fren yaptı. Frenin etkisiyle dengesini kaybeden sürücü devrilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan alkol testinde sürücünün 4,25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücüye 9 bin 268 TL idari para cezası uyguladı. Enes M. P'nin sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınırken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
