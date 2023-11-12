Manavgat'ta Alışveriş Merkezi Çatısında İntihar İhbarı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın alışveriş merkezi çatısında intihar girişiminde bulunduğu ihbarı, itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Ancak olay yerine gelen ekipler çatıda kimseyi bulamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'alışveriş merkezinin çatısında bir vatandaş intihar girişiminde bulunuyor' ihbarı itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler çatıda kimseyi bulamazken, ihbarı yapan kişi telefon görüşmesinde 45 dakika önce çatıda birisini gördüğünü söyledi.

Olay, Antalya Caddesi Yapay Şelale karşısında bulunan iş merkezinin çatısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gelirken, söz konusu adresin çevresinde bulunanlar bir olaya şahit olmadıklarını dile getirdi. İş merkezinin çatısına çıkan ekipler, çatıda her yeri en ince ayrıntısına kadar aramasına rağmen kimseye rastlayamadı.

İhbarı yapan kişiye telefonla ulaşan polisler, şahsın yaklaşık 45 dakika önce çatıda birisini gördüğünü, durumundan şüphelenerek 112 ihbar hattını aradığını söylediğini dile getirdiler. Polisler, binanın güvenlik kamerasından çatıya çıkan kimse olup olmadığını da araştırdı. İhbarın asılsız çıkmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA