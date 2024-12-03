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Manavgat'ta Ağaç Kesimi Sırasında Kayanın Çarpmasıyla Ölüm

Manavgat'ta Ağaç Kesimi Sırasında Kayanın Çarpmasıyla Ölüm
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağaç kesimi yapan 49 yaşındaki Mehmet Ertunç, yamaçtan düşen bir kayanın başına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 49 yaşındaki adam ağaç kesimi yaparken yamaçtan düşen kayanın başına çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Manavgat Taşağıl Kaymaz Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Mehmet Ertunç (49), Sağırin Mahallesi Cerle Mevkiinde ormanlık alanda ağaç kesimi yaptığı sırada, kesim yaptığı yerin yamacından düşen kayanın başına çarpması sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mehmet Ertunç'un cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, jandarmanın dedektifleri JASAT ekibi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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