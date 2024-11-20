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Manavgat'ta Abartılı Egzoz ve Plaka Kapatmaktan Motosiklet Sürücüsüne 35 Bin TL Ceza

Manavgat'ta Abartılı Egzoz ve Plaka Kapatmaktan Motosiklet Sürücüsüne 35 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde abartılı egzoz takan ve plakasını bez bereyle kapatan motosiklet sürücüsü, trafik polisinin denetimi sonrası toplam 35 bin TL ceza aldı. Sürücünün ehliyetinin de olmadığı belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde abartılı egzozuyla gürültü kirliliği oluşturan motosikletin plakasını trafik polisinin okuyamaması için bez breyle kapatan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı. Güllük Caddesinde Şahin olarak adlandırılan motorize trafik polisi tarafından ehliyetinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 35 bin TL ceza uygulandı.

Güllük Caddesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden Şahin olarak adlandırılan motorize trafik polisi, Mehmet C. A'.nın kullandığı plakası kapatılmış abartılı egzoz takılı olan motosikleti durdurdu. Trafik polisinin plakanın okunmaması için üzerine geçirilmiş bez bereyi çıkartmasının ardından motosikletin plakasının 21 AGC 937 olduğu belirlendi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken, motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, motosiklet sahibine 12 bin 977 TL, Plakayı kapatmaktan 2 bin 647 TL, Abartı egzozdan 6 bin 439 TL olmak üzere toplam 35 bin 40 TL para cezası uygulanırken motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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