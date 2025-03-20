Manavgat'ta 450 Bin TL Değerinde Güvercin Hırsızlığı: 3 Çocuk Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son 10 gün içinde 3 farklı adresten çalınan ve toplam değeri 450 bin TL olan 95 güvercin emniyet güçleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık olayını ise yaşları küçük 3 çocuğun gerçekleştirdiği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine başvuran Refik Gürcüoğlu, Emek Mahallesi 3042 Sokak'ta bulunan kümesinden 31 güvercininin çalındığını bildirdi. Şelale Mahallesi 3552 Sokak No: 4 karşısındaki boş arazide güvercin besleyen Zeki Doğan 31 adet, Şelale Mahallesi 3547 Sokak Green Park Sitesi karşısında kümesi bulunan Lokman Taş ise 33 adet güvercininin çalındığını belirterek şikayette bulundu. Çalınan güvercinlerin toplam değerinin yaklaşık 450 bin TL olduğu kaydedildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda çalınan güvercinlerin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarını yaşı küçük 3 çocuğun gerçekleştirdiği tespit edildi. Çalınan güvercinler Ulukapı-Sülek Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan kümeste ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Güvercinlerini teslim alan vatandaşlar, kısa sürede hayvanlarını bulan ve kendilerine teslim eden Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA