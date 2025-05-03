Manavgat'ta 4 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, annesinin elinden fırlayan 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, annesinin elinden yola fırlayan 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.
Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesinde meydana geldi. İlhan K'nin kullandığı 07 HG 109 plakalı otomobil Manavgat Anaokulu önünde bulunan kontrolsüz kavşağa geldiğinde, annesinin elinden yola fırlayıp koşarak karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki K.I.'ya çarptı.
112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa